شاهدوا.. هل دينا الشربيني حامل من عمرو دياب؟

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:48 مساءً -
أثارت الممثلة المصرية دينا الشربينيالجدل حول حملها من الفنان المصري عمرو دياب وذلك بأحدث صورة لها.
وكانت نشرت الشربيني صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خلال حضورها ختام منافسات بطولة العالم لسباق السيارات “الفورمولا 1” في دبي التي كان يحضرها دياب أيضاً حيث كان نشر صورة له بمفرده عبر صفحته الخاصة.
وبدت الشربيني مرتديةً فستاناً أحمر ضيّق وطويل بفتحة من ناحية ساقها اليُسرى، وكان لافتاً بحسب الكثير من المعلقين على الصورة إنتفاخ بطنها وتساءلوا حول حقيقة حملها بطفلها الأول من دياب.
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