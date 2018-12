كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:48 مساءً -

شاهدوا كيم كارداشيان تفاجئ الجميع وتعترف: كنت أتعاطى المخدرات!

اثارت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كاردشيان​ جدلا كبيرا بين المتابعين ووسائل الاعلام، باعترافها بتناول المخدرات حينما كانت في العشرينيات من عمرها، حيث انها كانت على وشك الزواج من المنتج الموسيقي ديمون توماس أثناء تصويرها شريطها الفاضح مع ​راي جيه​ وانتشاره عام 2007.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ان كيم كانت تحت تأثير المخدرات حين تصويرها الشريط الفاضح، وقد اعترفت بذلك لأختها كيندال جينر في احدى حلقات مسلسل تلفزيون الواقع “Keeping Up With The Kardashians”.

وقد حصلت “ديلي ميل”، على وثائق تشير الى ان كيم عانت من العنف المنزلي على يد ديمون توماس، حيث انه كان يضربها مسببا لها العديد من الكدمات على وجهها.