مفاجأة مميّزة من عاصي الحلاني لجمهور القرية العالمية – خـاص

خـاص بتجــــــــــــــرد: ينتظر جمهور فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفله في القرية العالمية في دبي لهذا العام بفارغ الصبر.

ومن المقرر أن يقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني، كما وسيغني للمرّة الأولى على المسرح أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” التي طرحها مؤخرًا.

حفل عاصي الحلاني في القرية العالمية سيقام يوم 7 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل وتشنّ الجهات المنظمة له حملة دعائية واسعة تليق بتاريخ ونجاحات فارس الغناء العربي.

الجدير ذكره أن أغنية الجديدة “شو بخاف عليكي” حققت ما يقارب الـ2 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.