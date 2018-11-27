مايا دياب تكشف كواليس أجمل إستعراضاتها – بالفيديو

متابعة الخليج 365: تواصل النجمة اللبنانية مايا دياب حصد أصداء أغنية “يا نور العين” التي طرحتها مؤخرًا بمشاركة مغني البوب مساري ومغني الراب فرنش مونتانا.

وكشفت مايا دياب عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن كواليس الإستعراض الذي قدّمته للأغنية على مسرح حفل إنتخاب “ملكة جمال لبنان” منذ فترة.

وظهرت مايا دياب في الفيديو وهي تستعد لتقديم الأغنية على المسرح فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها.

الجدير ذكره أن الأغنية تم تنفيذها بتوزيع موسيقي عصري يناسب أجواء السهر وذلك نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتّع بها كل من مساري، مايا ومونتانا لدى جيل الشباب.

لمشاهدة فيديو كواليس الإستعراض: