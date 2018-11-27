أدهم نابلسي يحطّم الأرقام ويحتكر الصدارة

متابعة الخليج 365: يحافظ النجم الأردني أدهم نابلسي على صدارة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات منذ طرح عمله المصوّر الأخير لأغنيته الجديدة “هو الحبّ”. ويحقق الكليب ملايين المشاهدات عبر قناة أدهم نابلسي الرسمية حيث ناهز الـ7 ملايين في فترة لا تتعدَ الـ7 أيام على إتاحة عرضه إلكترونيًا. الجدير ذكره أن أغنية “هو الحب” من ألحان أدهم نابلسي نفسه، كلمات علي المولى وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج بهاء خدّاج وتم تصويره بتقنيات عالية وسط فكرة مميّزة تعكس موضوع الأغنية الذي يتناول فيها أدهم جنون الحبّ. لمشاهدة فيديو كليب “هو الحب”:

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