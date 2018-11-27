بلقيس وحسين الجسمي معًا احتفالًا باليوم الوطني الإماراتي

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحيي النجمان بلقيس فتحي وحسين الجسمي حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الحفل من المقرر إقامته يوم 2 كانون الثاني/ديسمبر المقبل في حديقة البرج – وسط مدينة دبي، حيث سيقدّم خلاله كل من بلقيس والجسمي باقة من أجمل أغنياتهما.
الجدير ذكره أن فعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات تقام برعاية “مجموعة دبي للمهرجانات والتجزئة” وتتولى تنظيمها “مجموعة MBC” التي تنقلهما على الهواء مباشرةً عبر MBC1 ووناسه.
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