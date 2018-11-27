عابد فهد: “ولادي ملاعين!”

متابعة الخليج 365: تحدّث النجم السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة اليازجي عن ولديهما في إطلالة تلفزيونية على شاشة “دبي”. وقالت اليازجي: “ولادنا تنيناتن ملاعين”. وكشف فهد قائلاً: “الصبي طالع محقّق متل زينة وبيعرف يمثّلأ متلي”، وأضافت اليازجي: “أمّا ابنتنا فواقعية وعملية واستقلالية”. الجدير بالذكره أن عابد فهد وزوجته زينة يازجي يعتبران من أكثر الثنائيات شهرةً في الوطن العربي حيث يحب الجمهور الإطلاع الدائم على آخر أخبارهما العملية وكذلك العائلية.

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