نفاذ تذاكر حفل محمد عبده في الكويت بعد 4 أيام من طرحها

متابعة الخليج 365: نفدت تذاكر حفل النجم السعودي محمد عبده في الكويت المقرر إقامته يوم 14 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل بعد 4 أيام فقط من طرحها نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها فنان العرب.

ومن المقرر أن يقدّم محمد عبده في الحفل مجموعة من أغنياته التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية وتحديدًا تلك التي ينتظرها منه محبّوه في حفلاته الكبيرة.

وفي سياق آخر يعكف محمد عبده على تسجيل مجموعة من الأغاني لطرحها في الفترة المقبلة.