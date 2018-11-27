نيكول كيدمان : مسلسل Big Little Lies لن يجدد لموسم ثالث

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - صرحت النجمة نيكول كيدمان أنه من المستبعد أن يتم تجديد مسلسل Big Little Lies، لموسم ثالث، وأكدت على أن الموسم الثانى ن المسلسل سيبدأ عرضه في خلال عام 2019، ولكن لم يتم التأكيد على موعد محدد بعد، حسبما نشر موقع " indiewire".

المسلسل ينتمى لفئة دراما الجريمة، عرض لأول مرة على قناة "HBO" فى ١٩ فبراير من عام ٢٠١٧، وهو مبنى على رواية للكاتبة ليان موريارتى.

ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم ريس ويذرسبون، نيكول كيدمان، شايلين وودلى، الكساندر سكارسجارد، لورا ديرن، وتدور قصته فى أجواء درامية حول 3 أمهات لأطفال صغار فى الروضة، تتعرض حياتهم التى تبدو رائعة للغاية، لتغير كبير للغاية وتنقلب رأساً على عقب عندما يتم ربطهن بجريمة قتل.