نتفليكس تقترب من شراء الموسم الجديد لمسلسل Prison Break

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - اقتربت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية من شراء حقوق عرض الموسم السادس والجديد من مسلسل الدراما والأكشن Prison Break، لعرضه عبر نافذتها ضمن خطة العام المقبل، بعد نجاحه الكبير فى مواسمه الماضيه.

وتدخل الشبكة فى مفاوضات بين القائمين على العمل الدراما وشبكة "Fox" التلفزيونية، صاحبة حقوق الملكية لشراء حلقات الموسم السادس المقرر طرحه مايو المقبل فى 10 حلقات.

مسلسل "Prison Break" يعنى الهروب من السجن، هو مسلسل تلفزيونى أمريكى أنتجته شبكة "Fox" التلفزيونية، والمسلسل بدأ عرضه فى 29 أغسطس 2005 واستمر لمدة 4 مواسم وانتهى عرضه فى 15 مايو 2009، والمسلسل من تأليف بول شويرين، وبطولة دومينيك بورسيل، وينتورث ميلر، أمورى نولاسكو، روبرت نبر، روكموند دنبار، سارة وين كوليز، ويليام فيكتنر.

وتدور أحداث المسلسل حول الأخوين مايكل سكوفيلد ولينكون بوروز، حيث يُتهم لينكون (دومينيك بورسيل) ظلماً باغتيال شقيق نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويحكم عليه بالإعدام، ولكن شقيقه المهندس المعمارى (مايكل سكوفيلد) بعد أن ييأس من عدالة القانون يقرر أن يتخطى القانون ويساعد أخاه على الهروب من السجن وذلك عن طريق أن يرتكب هو بنفسه مخالفة تدخله إلى السجن لكى يبدأ من بعدها تنفيذ خطة الهروب بأخيه من السجن، ودليله إلى طريق الهروب هو المخططات الهندسية للسجن التى حصل عليها قبل أن يرتكب جريمته ووشمها على جسمه.