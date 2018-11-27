بيت جدتى لمحمود العسيلى تقترب من المليون الأول على يوتيوب

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تواصل "بيت جدتى"، اسم أغنية محمود العسيلى الأخيرة تحقيق مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وذلك بعدما اقتربت من الوصول إلي المليون الأول خلال وقت قليل بعد أن طرحها العسيلى يوم الجمعة الماضية.

أغنية محمود العسيلى الأخيرة حققت خلال ثلاثة أيام أكثر من 700 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب لتواصل تحقيق النجاح، وذلك بعدما أشاد بفكرتها محبوه الذين عبروا عن حبهم للأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

"بيت جدتي" يتعاون فيها محمود العسيلى مع أخته يمني العسيلى التي قامت بتأليف الأغنية، بينما قام هو بتلحينها بنفسه فى حين تعاون مع الموزع على فتح الله أم إخراج الكليب فقد قامت به سارة رافع.

وتقول مطلع الأغنية: "فتحت عنيا لقيت ناس ولمة وبيت، ويوم الجمعة مليان بعيلة، بتملى المكان، حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان، بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان"، وهو ما خلق تفاعل كبير مع رواد السوشيال ميديا الذين تأثروا بذكرياتهم مع الجدة واللمة فى بيتها.