بالفيديو .. أحلام تغازل زوجها وهو يواجهها بالاعتراض

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة الإماراتية أحلام برفقة زوجها مبارك الهاجري.

وظهرا فيه وهما يجلسان في السيارة، فيما تقوم الفنانة بمغازلته بطريقتها المعروفة، كما أعربت عن حبها له بالكثير من الغنج والدلال.

إلا أنه اعترض على إضافتها الريش إلى صورتهما بواسطة أحد تطبيقات "سناب شات".

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة الإماراتية أحلام برفقة زوجها مبارك الهاجري.

وظهرا فيه وهما يجلسان في السيارة، فيما تقوم الفنانة بمغازلته بطريقتها المعروفة، كما أعربت عن حبها له بالكثير من الغنج والدلال.

إلا أنه اعترض على إضافتها الريش إلى صورتهما بواسطة أحد تطبيقات "سناب شات".

وحقق الفيديو الطريف نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى 11 ألف بعد نشره على إحدى الصفحات على تطبيق "إنستغرام".

يشار إلى أن الفنانة أعلنت قبل ساعات حصولها على Icon Award من ضمن جوائز BAMA.

وقد نشرت صورة للجائزة على حسابها على التطبيق وأرفقتها بالتعليق: "Icon Award أرسل إلى أحلام. إنه شرف لي أن أتلقى هذه الحائزة من BAMA وأعرب عن أسفي لعدم حضوري، والسبب تضامني مع ضحايا حرائق كاليفورنيا. مع الكثير من الحب".