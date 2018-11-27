ستاهلسكى يعلن الانتهاء من تصوير فيلم John Wick 3

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلن المخرج شاد ستاهلسكى، عن الانتهاء بشكل رسمي من تصوير الجزء الثالث من فيلم الأكشن الشهير John Wick، بطولة الممثل الكبير كيانو ريفز، والمقرر طرحه فى 16 مايو المقبل فى دور العرض العالمية.

ومن المقرر أن يسعى "جون ويك"، فى الجزء الجديد للانتقام من قيادات المنظمة الإجرامية بالكامل، بعد ختام الجزء الثانى بتتبع جميع أفراد المنظمة له للانتقام منه بعد مخالفته القوانين الرسمية وقتله لأحد أفرادها داخل الفندق الممنوع القتل داخله.

" John Wick 3 " من إخراج شاد ستاهلسكى، و يشارك كيانو ريفز بطولة العمل كل من إيان ماكشانى و بريدجيت مويناهان وروبى روز و بيتر ستورمارى.