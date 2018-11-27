بالفيديو .. أول تعليق من دينا الشربيني على تشبيهها بالسلعوة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في أول رد منها على من قاموا بانتقاد شكلها وتشبيهها بالسلعوة، عنما نشرت فيديو تحدي الكيكي على أغنية "شوقنا" لعمرو دياب قالت الفنانة دينا الشربيني، إن أهلها علموها عدم التدخل في حياة الأفراد، وعدم رد الإساءة.

وأضافت أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس المذاع على فضائية الـ "DMC": "عمري ما اتريقت على شكل حد، لكن كوميك "الحق السلعوة فكت" موتني من الضحك".

وبدورها قالت إسعاد يونس: "اتصلت بدينا وقت انتشار تلك الأحاديث، وفوجئت بردها عليً ضاحكة: "السلعوة معاكي".