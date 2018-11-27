من داخل القصر الملكي : الأمير هاري وميجان ماركل يقومان بتصرفات سلبية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نقلت صحيفة "دايلي ميل"، عمن سمته "عضواً في البلاط الملكي" البريطاني، قوله إن ميجان ماركل لم تعتد بسهولة على حياتها الجديدة لافتاً إلى أنها تحتاج إلى بعض الوقت.

وفجر المصدر مفاجأة مدوية عندما أضاف: "لقد بلغت هذه المرأة الـ 30 من عمرها وعاشت لمدة طويلة على النحو الذي تريد".

وأضاف: "لم تعتد أن يملي عليها أحد ما الطريقة التي عليها اتباعها للتصرف، فقد بات عليها أن تفهم متطلبات العيش في القصر والقواعد التي عليها الالتزام بها وفهم معنى التراتبية".

وتابع أن ميجان امرأة "عنيدة جداً". كما تطرق إلى صفات زوجها الأمير هاري وأشار إلى أنه أصبح "ديكتاتورياً" في الأشهر الأخيرة.

ولفت إلى أن ذلك قد يعود إلى التوتر بسبب التغييرات التي تطرأ على حياته، مثل انتظار المولود الجديد وأجواء عدم الارتياح التي تسود العلاقة بينه وبين شقيقه الأمير وليام وزوجته.

يشار إلى أن هاري وميجان يستعدان للانتقال إلى مكان إقامتهما الجديد في "فروغمور هاوس".

وهو ما أثار الكثير من الجدل، حيث أشيعت أخبار تفيد بأن دوق ساسكس يرغب في الابتعاد عن شقيقه وعدم العيش في ظله من الآن وصاعداً.