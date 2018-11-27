والد الاعلامية كارين سلامة في ذمة الله

توفي السيد ألفونس فيليب سلامة والد الاعلامية كارين سلامة اليوم الاثنين الواقع في 26 تشرين الثاني الجاري.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الاربعاء 28 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في كاتدرائية مار زخيا الرعائية – عجلتون.

تقبل التعازي يوم الثلاثاء 27 الجاري اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً. ويوم الاربعاء 28 الجاري قبل الدفن وبعده، ويوم الخميس 29 الجاري اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً في صالون كاتدرائية مار زخيا الرعائية – عجلتون.

أسرة موقع “بصراحة” تتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد ومن الاعلامية كارين سلامة.