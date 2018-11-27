والد الاعلامية كارين سلامة في ذمة الله

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Nov 27, 2018
توفي السيد ألفونس فيليب سلامة والد الاعلامية كارين سلامة اليوم الاثنين الواقع في 26 تشرين الثاني الجاري.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الاربعاء 28 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في كاتدرائية مار زخيا الرعائية – عجلتون.
تقبل التعازي يوم الثلاثاء 27 الجاري اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً. ويوم الاربعاء 28 الجاري قبل الدفن وبعده، ويوم الخميس 29 الجاري اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً في صالون كاتدرائية مار زخيا الرعائية – عجلتون.
أسرة موقع “بصراحة” تتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد ومن الاعلامية كارين سلامة.
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