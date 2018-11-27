بالصور- منى المنصوري تطلق مجموعتها الجديدة

Nov 27, 2018
بحضور سمو الشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم قدمت مصممة الازياء الإماراتية منى المنصوري عرضها الجديد في الحبتور بالاس ضمن تيفاني فاشن ويك الفرنسي.
وحضر العرض نخبة من نجوم الفن والاعلام والمصممين مثل خالد الجنيبي والدكتور سعيد.
وقدمت منى في عرضها ٢٠ قطعة منها أربع فساتين زفاف وفستان حنة ملكي.
وقالت في تصريح خاص لها إنها اعتمدت على ألوان الباستيل والألوان الناعمة واعتمدت في القصات والتطريزات على الابتكار والتجديد.
وأشارت إلى أن لكل مجموعة خط جديد وخاص في عملها معبرة عن سعادتها الكبيرة لما قدمته.
وتوجهت منى بالشكر الكبير لسمو الشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم لحضوره الكريم واصفة حضوره بالمشرف والداعم لمشروع أنجزته مواطنة إماراتية.
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