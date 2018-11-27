خاص- معجب نجوى كرم يجوب الشوارع اللبنانية لهذا السبب

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Nov 27, 2018
كالعادة احتفل جمهور شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم على مواقع التواصل الاجتماعي بصدور اغنيتها الجديدة “الليلة ليلتنا”، حيث انهالت الكثير من التغريدات من قبل محبيها الذين باركوا لها على عملها الجديد.
جمهور نجوى لم يبق على مواقع التواصل حيث حرص احد معجبيها ويعرف بجو كرم تيمُناّ بإسمها والذي يعشقها منذ طفولته ويحرص دوماً على تقديم اجمل الهدايا لها في كل مناسبة بالنزول الى الشارع وتوزيع حوالي 5000 منشوراً زًين بصورة نجوى كرم مع عنوان عملها الجديد.
ونشر جو الصور على مواقع التواصل وعلق: “فرحتنا بجديدك كبيرة ومحبتنا الك كبيرة كرمال هيك #الليلة_ليلتنا هي الفرحة اليوم وحتى نتشارك هذه فرحة مع كل الناس خلينا كل الناس تفرح معنا ومعك وزعنا flyrs بكل المناطق اللبنانية باسم الغنية لجديدة تحتى شمسك اليوم تشرق علينا بعز الليل باحلى كليب وغنية”.
وعن هذه الخطوة علقت نجوى قائلة: “اه يا جو ما احلاك”.
نذكر ان نجوى كرم اطلقت كليب اغنيتها الجديدة “الليلة ليلتنا” من كلمات سهيل فارس والحانه توزيع طارق عاكف وتسجيل استوديو جو بارودجيان وذلك على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب. والكليب حمل توقيع كرم نقولا كرم ابن شقيقها الراحل نقولا كرم.
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