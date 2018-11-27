صورة لـ ميغان ماركل في أحضان حبيبها السابق تحرج العائلة الملكية البريطانية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:05 صباحاً -

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لدوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ زوجة ​الأمير هاري​، بدت فيها بوضع حميم مع حبيبها السابق الطباخ الكندي ​كوري فييتيللو​، الذي ارتبطت معه بعلاقة عاطفية بين عامي 2014 و 2016، مباشرة بعد طلاقها من زوجها السابق المنتج تريفور انغيلسون.

ونشر الصورة موقع TMZ الذي أشار إلى أنها إلتقطت خلال عشاء للصديقين في مطعم أطلس بتورونتو قبل فترة وجيزة من لقائها بالأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية في صيف 2016.

وأشار الكثير من المتابعين إلى أن الصورة قد تُسبب الكثير من الإحراج للعائلة الملكية في بريطانيا، خصوصاً أن ماركل تظهر فيها وهي تجلس في أحضان حبيبها.