فهرية أفجان تستعرض حملها في أحدث صورة لها

متابعة الخليج 365: نشرت الممثلة التركية فهرية أفجان صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام استعرضت من خلالها حملها بطفلها الأوّل من زوجها الممثل بوراك أوزجيفيت.

نُشير إلى أن فهرية تنتظر طفلها الأول بعد مضي أكثر من عام على زواجها من النجم التركي.

والجدير ذكره أنها لم ترتبط بأي مسلسل درامي بعد إيقاف مسلسلها “حتى الممات” الذي لم يُحقق نسبة مشاهدة عالية.