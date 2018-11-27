محمد صلاح يعلق على قضية “تصدير القطط والكلاب” – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: أبدى نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، سعادته لعدم صحة قرار تصدير القطط والكلاب المصرية إلى الخارج، كما تردد مؤخرًا.

وكتب مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث”، مرفقًا تغريدته بصورة له مع قطتين وهاشتاج “لا لانتهاك حقوق الحيوانات”. وكانت مصر قد شهدت أيامًا من الجدل بشأن ما قيل حول قرار من السلطات بتصدير الآلاف من القطط والكلاب إلى دول قد تتعرض فيها للتعذيب وتستخدم كطعام، لكن وزارة الزراعة المصرية نفت صحة ذلك القرار.

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