جورج وسوف يطلق كليب “ملكة جمال الروح” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح سلطان الطرب جورج وسوف عمله المصوّر الجديد لأغنية “ملكة جمال الروح” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية من كلمات محمود عبد العزيز، ألحان أمجد الأطفلي، توزيع وتسجيل طوني سابا، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج جاد شويري.

الجدير ذكره أن العمل حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه إلكترونيًا.

لمشاهدة فيديو كليب “ملكة جمال الروح”: