أحلام تستلم جائزتها العالمية: الأيقونة

متابعة الخليج 365: أعلنت إدارة جوائز الـBAMA العالمية عن منحها النجمة الإماراتية ​أحلام​ جائزة الأيقونة الخاصة بالمهرجان تكريماً لها.

ونشرت أحلام عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للجائزة التي كُتب عليها اسمها وأشارت في تعليقها عليها إلى أنها تشعر بالفخر والسعادة لتلقيها هذه الجائزة لكنها اعتذرت عن حضور احتفالية الـBAMA بسبب تضامنها مع ضحايا حرائق ​كاليفورنيا​.

يشار إلى أن حفل توزيع الجوائز الذي كان من المقرر إقامته في الـ23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على مسرح الدولبي في كاليفورنيا قد ألغي بسبب حرائق كاليفورنيا وتمّ إستبداله بحفل عشاء اقتصر الحضور فيه على عدد بسيط من الفنانين.