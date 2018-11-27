Nov 27, 2018
بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدّم “مجموعة دبي للمهرجانات والتجزئة” حفلتين غنائيتين ضخمتين، من إنتاج وتنظيم “مجموعة MBC” التي تنقلهما على الهواء مباشرةً عبر MBC1 ووناسه من حديقة البرج – وسط مدينة دبي.
وفي دعوةٍ عامة ومفتوحة للجمهور، يحيي الحفل الأول في 1 ديسمبر كل من الفنانة أحلام، الفنان وليد الشامي. وفي 2 ديسمبر يحيي الحفل كل من الفنان حسين الجسمي والفنان بلقيس.
شكرا لقرائتكم خبر عن احلام، حسين الجسمي، بلقيس وغيرهم يحتفلون باليوم الوطني الإماراتي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بصراحة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بصراحة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .