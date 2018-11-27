احلام، حسين الجسمي، بلقيس وغيرهم يحتفلون باليوم الوطني الإماراتي

بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدّم “مجموعة دبي للمهرجانات والتجزئة” حفلتين غنائيتين ضخمتين، من إنتاج وتنظيم “مجموعة MBC” التي تنقلهما على الهواء مباشرةً عبر MBC1 ووناسه من حديقة البرج – وسط مدينة دبي.

وفي دعوةٍ عامة ومفتوحة للجمهور، يحيي الحفل الأول في 1 ديسمبر كل من الفنانة أحلام، الفنان وليد الشامي. وفي 2 ديسمبر يحيي الحفل كل من الفنان حسين الجسمي والفنان بلقيس.