شكرا لقرائتكم خبر عن أمنيات الجمهور بعودة نوسة إلى اللمبى تتبخر مع بدء تصوير فيلم "محمد حسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إعلان الفنانة حلا شيحة خلعها الحجاب وعودتها الى التمثيل بعد اعتزال 11 عاماً والجمهور ينتظر العمل الذى ستعود به للظهور على الشاشة مجدداً سواء كان سينمائياً أو تليفزيونياً.

وقد خرجت تقارير حول ترشيحها من النجم الكبير عادل إمام للعمل معه فى مسلسله الجديد خاصة أنها شاركت معه سابقاً فى فيلم "عريس من جهة أمنية"، إضافة إلى تقارير أخرى ربطت بين تحضير النجم محمد سعد لفيلم جديد وإمكانية اجتماع الثنائى مجدداً بعدما قدماً سوياً فيلم "اللمبى" قبل 16 عاماً.



حلا شيحة ومحمد سعد

ولاقت التقارير غير المؤكدة والتى خرجت بترشيح منتج فيلم محمد سعد، للفنانة حلا شيحة من أجل تقديم دور البطولة اماماً قبولاً كبيراً من الجمهور، إلا أن الأمور لم تخرج عن كونها تكهنات، حيث ذهبت أمنيات عودة "نوسة" إلى "اللمبى" سدى بعد استقرار محمد سعد على الفنانة مى سليم لتكون بطلة فيلمه.



اللمبى

يذكر أن محمد سعد بدأ فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "محمد حسين" الذى يشارك فى بطولته مى سليم، فريال يوسف، سمير صبرى، ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف وهو من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على، وتدور أحداثه حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.