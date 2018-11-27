رحيل أحد نجوم مسلسل “ليالي الحلمية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 10:07 صباحاً - توفي، الاثنين، الفنان المصري عادل أمين، أحد نجوم مسلسل “ليالي الحلمية”، عن 83 عاما، بعد صراع مع المرض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية محلية، الثلاثاء.

وسطّر الفنان عادل أمين اسمه بين كبار الفنانين، على شاشات التلفزيون، حيث قدم العديد من المسلسلات، التي تناول معظمها الحديث عن أوضاع الشعب المصري في مختلف الأزمنة، مثل المسلسل الشهير “ليالي الحلمية” و”أرابيسك” و”ضمير أبلة حكمت”.

وكانت بداية الفنان الراحل في أواخر فترة السبعينات من القرن العشرين، ثم بدأ بروزه في ثمانينات القرن المماضي بأدوار بسيطة، مثل دوره في مسلسل “رحلة السيد أبو العلا البشري”.

وجاءت انطلاقته القوية من خلال دوره المميز في مسلسل “رأفت الهجان” (الجزء الأول) عام 1987، بتجسيد شخصية اليهودي “عزرا”.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل في شهر رمضان الماضي، حينما شارك بثلاث مسلسلات هي: “أبو عمر المصري” بصحبة الفنان أحمد عز، وكذلك مسلسل “فوق السحاب” مع النجم المصري هاني سلامة، ومسلسل “الرحلة” مع النجم السوري باسل خياط.

وتوفي عادل أمين في مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، وتم تشييع جنازته بالإسكندرية، حيث جرى دفن جثمانه في مدافن عائلته.

المصدر سكاي نيوز عربية