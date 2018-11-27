بالصور- بلقيس باطلالة فاتنة جدًا في مسقط

سرقت النجمة بلقيس فتحي الانظار باطلالة فاتنة جداً وذلك خلال احياء حفلتها الاخيرة في “مسقط”.

تألقت بلقيس باطلالة انيقة ومبهرة، حيث اختارت فستاناً طويلاً من دار “اماتو” حصد اعجاب العديد من متابعيها الذين اثنوا على لوكها خاصة انها في كل حفلة تُبهر جمهورها بلوك اجمل من اللوك الذي سبقه.

حفلة “مسقط” كانت ناجحة جداً غنت بلقيس فيها باقة من أجمل اغنياتها. كما غنت جديدها “شوف لي حل” حيث قام الحضور بتردادها بشكل رائع معها.

آخر اعمال بلقيس اغنية “شوف لي حل” كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر، توزيع ميثم علاء الدين، عود صادق جعفر، جيتار روكيت ومكس وماستر طيف عادل، اطلقتها منتصف في 17 نوفمبر وحققت حتى بعد ايام اكثر من مليون مشاهدة.