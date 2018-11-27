شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى عالم يعيش فى فرنسا ويقف بجوار محمد سعد فى "محمد حسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان القدير سمير صبرى ضمن أحداث فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد والذى انطلق تصويره أول أمس الأحد، شخصية عالم كبير، ويأتى من فرنسا لكى يقف بجوار سعد فى العديد من المواقف الصعبة التى يتعرض لها خلال أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد، ويشارك فى بطولته كل من فريال يوسف وويزو.

يشار إلى أن أخر أعمال سمير صبرى السينمائية فليلم "المشخصاتى 2" بعد أكثر من عامين، وظهر كضيف شرف، ومن قبل شارك النجم الراحل نور الشريف آخر أفلامه "بتوقيت القاهرة".