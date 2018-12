يسرا اللوزي بإطلالة جديدة بالشعر القصير.. وهل خضعت لعملية تجميل؟

View this post on Instagram

Throwback to the Closing Ceremony of the International Festival for Women’s Films at Salé in Morocco #fiffs #jurymember Wearing Une tenue haute couture marocaine signée @sarazeroilifashiondesigner composée de deux pièces : dentelle de calais retravailler entièrement à la main perlage en relief en paillettes incrustation des pierres Swarovski dessous satin de soie montage à lamain en fil d’or ( nouvelle collection 2018 signée #sarazeroilihautecouture )