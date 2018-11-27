شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..سيد بدرية ينقذ 10 % من البشر فى المسلسل الامريكي " outlier " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان المصري سيد بدرية في المسلسل الأمريكي " outlier "، حيث يقدم دورا رئيسيا في المسلسل وهو شخصية الدكتور Scarab، وهو متخصص في الكيماويات و يستطيع انقاذ آخر 10% من البشرية بعد انتشار وباء قاتل فى العالم قضى على 90% من البشر .



سيد بدرية يقدم شخصية دكتور كيمياويات

الفنان سيد بدرية قال لليوم السابع، إن الشخصية جديدة وتحمل تفاصيل كثيرة، فهذا العالم بعد إنقاذه لـ 10 % من العالم يعتقد أن له قدره وطاقة زائدة عن بقية البشر لأنه يجعل الانسان سوير هيرو مثل سوبر مان .



outlier سيد بدرية في المسلسل الامريكي

واوضح أيضا أن المسلسل يعد ثانى لقاء يجمعه بالمخرج، كما أنه يصور ايضا في الوقت الراهن الجزء الثاني من مسلسل الاطفال " Apple & Onion " وهذا المسلسل يحصل على مشاهده كبيرة جدا فى أمريكا.