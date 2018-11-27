شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز: "أبويا هو السبب إنى أعرف ناس محترمه و موهوبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتباط كبير بين الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز ووالده الفنان والنجم الراحل محمود عبد العزيز، فالمتابع للحساب الشخصى لمحمد محمود عبد العزيز يكتشف أنه لا يتحرك خطوة واحدة إلا ووالده طرفا فيها .

مؤخرا انتشرت صورة لمحمد محمود عبد العزيز يحمل "بورتريه" لوالده فى حديقة، ولاقت انتشارا واسعا بسبب الكلاملا المؤثر الذى تضمنه تعليق الصورة من محمد عن والده .

المصور الذى التقط الصورة محمد محمود عبد العزيز قام بإهداءها لمحمد مع صورة أخرى للساحر محمود عبد العزيز من أحد الأفراح وهو يدخن السيجار.



محمد محمود عبد العزيز على انستجرام

ونشر محمد محمود عبد العزيز الصورتين وعلق عليها "الحلم اللى بنحلمه مش هيتحقق لوحده يعنى اللى بيحلم كتير و اللى بيجرى ورا حلمه اكتر بس مش كتير اللى بيعمل اللى عليه عشان يحقق الحلم ده .. فى حلم عشان يتحقق محتاج مذاكره و حلم تانى محتاج سفر و فى حلم محتاج فرصه و ده اللى انت عملته يا احمد، و بسبب صوره صورتها لابويا فى فرح، اتعرفنا على بعض عن طريق الفنانه ايمان سلامه الصديقه المشتركه عشان نعمل برضه لابويا صوره جديدة"

وتابع "أبويا لسه هو السبب إنى أعرف ناس محترمه و موهوبه و بتركز مع حلمها و بتعمل اللى عليها عشان توصله و تحققه"

وأختتم "اشكرك على ذوقك و تقديرك و على الهديه الحلوه دى و بجد تسلم ايدك، ربنا يكرمك و يوفقك و يكتبلك كل خير ان شاء الله انت موهوب و مجتهد و بتعمل اللى عليك عشان تحقق حلمك ربنا يوفقك .. اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا"