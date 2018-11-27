ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية: ​يزن السيد​ ينضم لهؤلاء الصبايا ​ممثلة مصرية​ وناشطة تثيران الجدل بخلع ​الحجاب​ ​فنانة شهيرة​ تستفز الكويتيين بوصفها: "كلهم مديونين" وفاة الممثل التونسي ​المنصف الأزعر​ صورة لـ ​ميغان ماركل​ في أحضان حبيبها السابق تحرج العائلة الملكية

شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "الفن": الموت يغيّب ممثلاً عربياً.. وممثلة مصرية تخلع الحجابوليد الشامي.. التلحين فتح له باب... على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة الفنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة الفنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .