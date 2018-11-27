وليد الشامي.. التلحين فتح له باب الغناء وأثار الجدل بجنسيته

ميرنا وليد - بيروت - ولد ​وليد الشامي​ في مدينة بغداد ب​العراق​، يوم 20 شباط/فبراير عام 1977 هو مغني وملحن عراقي، كان مستمعاً في معهد الدراسات الموسيقية مع أخيه الفنان رائد الشامي، ويحضر المحاضرات مع الطلبة مع أكبر الأساتذة في العراق، أثناء هذه الفترة أصبح ملماً بالمقامات العراقية وبدأ العزف على آلة العود.

بدأ في التلحين من خلال أغنية "يبوية مشكلة" للفنان ​ماجد المهندس​، بعد ذلك سافر الى العاصمة الأردنية في عام 1998، وعمل هناك في استوديوهات الأردن مع أشقائه الفنانين سعدون الشامي ورائد الشامي.

تعاون وليد الشامي مع أبرز نجوم ​الخليج​

قبل شهرته تنقل وليد الشامي بين العديد من الدول لتحقيق ذاته وطموحه ومنها سوريا والأردن ولبنان، ثم اتجه إلى ​الإمارات​ وبدأ أيضاً في العمل في الاستوديوهات.

استطاع وليد الشامي ان يلفت الأنظار اليه اذ انه اثبت نقسه بقوة على الساحة الفنية، فقد لحّن الأغنية الشهيرة "المهاجر" للفنان العراقى ​حاتم العراقي​، والتي حققت حينها نجاحاً كبيراً ورواجا واسعا، بين الجمهور في العالم العربي.

وكانت هذه الأغنية بمثابة باب حظّ كبير لـ وليد الشامي ، اذ انه حينها التقى بالفنان ​راشد الماجد​ وبدأ التعاون معه بأغنيتين هم (سلامات وأغنية وصية)، من بعد هاتين الأغنيتين انطلق وليد الشامي مع أبرز الفنانين العرب منهم ​عبد المجيد عبد الله​ و​فايز السعيد​ وأصيل أبو بكر و​حسين الجسمي​ و​نوال الكويتية​ وراشد الفارس والوسمي وعيضة المنهالي وماجد المهندس وعادل المختار وحبيب علي وغيرهم.

انطلاقة وليد الشامي في الغناء

نظرا لموهبته القوية والمميزة في التلحين وصوته الجميل، قدّم له الفنان راشد الماجد عرض الغناء والانضمام إلى شركته فنون الجزيرة، فوافق وليد الشامي حينها وبدأ مشواره الغنائي بديو مع صديقه الفنان فايز السعيد، الذي لاقى رواجا كبيرا بين الجمهور.

بدأ وليد الشامي بتحضير البومه الأول (مصيبة) عام 2008 ولاقى نجاحًا واسعًا وكانت انطلاقته نحو الشهرة، كما شارك في العديد من المهرجانات منها مهرجان هلا فبراير وليالي دبي ومهرجان سوق واقف وغيرها، طرح مع نهاية العام 2017 أغنية "هلا هلا" التي حققت نجاحًا ومشاهدة على الرغم أنها غير مصورة.

ألبومات وليد الشامي الغنائية

2008: محبوب

2011: سلملي عالحب

2014: نار حلوة

2017: زمن آدم

كما غنى وليد الشامي شارات المسلسلات، ومنها

2018: عوض أبا عن جد

2015: لو أني أعرف خاتمتي

2012: لو باقي ليلة.

جنسية وليد الشامي تشغل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي

شارك وليد الشامي في غناء "علّم قطر" مع مجموعة من الفنانين السعوديين أبرزهم ​محمد عبده​ وماجد المهندس وأصيل أبو بكر ورابح صقر وراشد الماجد وعبد المجيد عبد الله، وهي من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ، وألحان الفنان رابح صقر.

وبعد إنتشار الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل عدد كبير من الجمهور عن جنسية وليد الشامي وبدؤوا بالبحث عن جنسيته، ليتبين أن وليد الشامي يملك جنسيتين عراقية وسعودية

كما أثارت مشاركة وليد الشامي في الأغنية ضجة كبيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وإنقسمت الآراء والتعليقات حيث إعتبر البعض بأن الأغنية شأن خليجي وعليه التركيز على فنه والإبتعاد عن السياسة، لأن الفن رسالة حب وسلام، بينما دافع عنه مغردون أخرون، موجهين الشكر له.

حقيقة خلاف وليد الشامي مع الفنانة نوال الكويتية

كشف وليد الشامي في تصريح صحفي له عام 2012، أن الفنانة نوال الكويتية لم ترد على إتصالاته المتكررة، بعدما إنتهى من تحضير العمل الذي طلبته منه في عام 2011، قبل أن يستدرك الأمر ويمنحها مبرراً بانشغالاتها، علماً أنه نجح معها سابقاً في أغنية "من علّمك".