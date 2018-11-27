الفن يلتقي لجنة تحكيم مهرجان "القاهرة السينمائي" .. وهذا ما كشفته ياسمين رئيس

ميرنا وليد - بيروت - عقد اليوم الإثنين مؤتمر صحفي لاعضاء لجنة تحكيم مسابقات ​مهرجان القاهرة السينمائي​ الدولي في دورته الاربعين وهي "سينما الغد للافلام القصيرة، اسبوع النقاد الدولي، المسابقة الدولية" وكان لموقع "الفن" لقاءات مع أعضاء لجنة التحكيم ليحدثونا عن تجربتهم وتقييمهم للأفلام المتشاركة.

سينما الغد

تتكون لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الافلام القصيرة، من المبرمجة والأستاذة الجامعية الألمانية كاثي دي هان والمخرج وكاتب السيناريو الجزائري كريم موساوي والممثلة المصرية ياسمين رئيس.

وقالت ياسمين في تصريحاتها لموقع "الفن" :"انا سعيدة بوجودي كعضو لجنة تحكيم بالقاهرة السينمائي، كما أنني إستمتعت بمشاهدة فيلم لا احد هناك، وأعجبني قسم المرأة العربية وفيلم wanted وفيلم المخرجة هالة لطفي "الخروج للنهار" المتواجد في قسم مخرجات عربيات، فهو من افضل العروض الموجودة في هذا القسم".

وأضافت :"كوني عضو لجنة تحكيم فذلك مهمة صعبة، ولكن خبرتي في عالم الافلام التسجيلية ساعدتني كثيراً"، وبالنسبة لياسمين رئيس فهي لديها خبرة كبيرة ستساعدها في الاختيار بين الافلام المتنافسة.

وقال الجزائري كريم موساوي انه يتوجه بالشكر لإدارة مهرجان القاهرة لإختياره لعضوية مسابقة مهمة مثل سينما الغد ، مشيرا الى انه رأى العديد من الأفلام الجيدة التي لها نصيب كبير في الفوز، وليس في لجنته فقط "هناك كثير من الافلام المشاركة في المسابقات الاخرى جيدة وتستحق الفوز".

اسبوع النقاد

ومن لجنة أسبوع النقاد الدولي المكونة من أحمد الحسني مدير مهرجان تطوان، والكاتبة والناقدة الأميركية إيمي نيكلسون، والمخرج والسيناريست المصري محمد حمّاد، كان لنا لقاء مع حماد الذي حدثنا عن تجربته كعضو لجنة تحكيم.

حماد عبر عن سعادته لمشاهدة هذا الكم الكبير من الأفلام والافكار، مشيرا الى أن كونه عضو لجنة تحكيم ذلك ساهم في زيادة خبرته، وجعل أفقه يتسع لافكار جديدة ستساعده في مشواره.

الاتحاد الدولي

فيما تتكون لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي) من الناقد البلغاري بوجيدار مانوف، والناقد المصري عصام زكريا والناقد المغربي رشيد نعيم.

زكريا قال في تصريحه لموقع "الفن" إنه يشرفه أن يكون احد اعضاء جمعية اتحاد الناقد المصريين، وأضاف ان ما ميز هذه اللجنة والاتحاد هو ان لجائزته خصوصية مختلفة عن لجان التحكيم التقليدية لأن النقاد هم أكثر فئة لديهم وعي حول الحراك السينمائي، ومهتمون أكثر بالابتكار الفني.

وكشف نعيم في تصريحه لموقعنا، ان هذه هي المرة الاولى له في مصر وتمنى ان يظل المهرجان في نجاحه مثل الدورات السابقة، واضاف انه منبهر بمستوى الافلام الموجودة في المهرجان، وان هناك العديد من الافلام التي تجسد بالفعل نبض الانسانية.

المسابقة الدولية

لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج الدنماركي بيل أوجوست وعضوية كل من المخرج الفلبيني بريانتي ميندوزا، والممثل التونسي ظافر العابدين، والمخرج الإيطالي فرانشيسكو مونزى، والمخرجة المصرية هالة خليل، والمنتج والمخرج الأرجنتيني خوان فيرا، والممثلة البلجيكية ناتاشا رينييه، والممثلة الكازاخستانية سامال يسلياموفا.

خليل قال في تصريح لموقع "الفن" انها سعيدة لكونها عضو لجنة تحكيم مسابقة مهمة في القاهرة السينمائي، مثل المسابقة الدولية، لانها فرصة جيدة لمشاهدة الافلام المتواجدة، بالاضافة لتواجدها مع المخرج الدنماركي بيل اوجست، فهي اكتسبت منه خبرات كبيرة.

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