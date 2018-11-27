فيفيان ويستوود أدخلت الحرية بتصاميمها فاتهمت بالفحش.. فأية ثورة قادتها في الأزياء

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من ان المرأة البريطانية تميزت بأناقتها واختيارها للملابس الراقية الملتزمة بقوانين ​الموضة​ السائدة، إلا أن المصممة ​فيفيان ويستوود​ قررت أن تكسر هذا الحاجز، وتدمج جنونها بتصاميمها.

فيفيان ويستوود تعتبر من أهم المصممين الذين أثروا في عالم الموضة حتى يومنا هذا، فهي المصممة التي أدخلت في السبعينات موجة الـPunk على عالم الموضة، عندما بدأت ببيع مجموعة من العتاد الغريبة والأحذية الضخمة والقمصان التي تحمل شعارات في بؤرة فاخرة في لندن.

بدايات فيفيان ويستوود

عام 1948 ولدت فيفيان ويستوود بقرية بقرية تنتويسل بمقاطعة ديربي البريطانية. حي أتمت فيفيان الـ 17 من عمرها التحقت بمدرسة "هارو" في لندن كي تتمكن من إتقان صناعة الحُلي من الفضة وتتعلم أُسس تصميم الأزياء.

فيفيان الفتاة الفقيرة قررت أن تترك دراستها معتبرة أن الفن لا يجلب لها المال، وقررت أن تلجأ إلى مهنة التدريس، إلاّ ان حلمها بأن تصبح مصممة ظلّ يراودها وبقيت ترسم وتصمم إلى أن تحقق حلمها.

عام 1960 تزوجت فيفيان ويستوود إلا أن ذلك الزواج انتهى بسرعة، لتدخل بعد ذلك بعلاقة مع الفنان ​مالكوم ماكلارين​، التي أصبحت نقطة تحول كبيرة في حياتها، حيث بدل زهدها في الدخول إلى عالم الأزياء إلى حلم أكيد التحقق.

لم ترتبط فيفيان ويستوود بمالكوم عاطفيا فقط، بل مهنيا أيضا، وكونا ثنائياً شهيراً حقق انتشاراً واسعاً بين الشباب آنذاك.

عام 1971 افتتحت فيفيان مع زوجها مالكوم متجراً لبيع الملابس التي صممتها في لندن، إلا أن تصاميمها اتمست بالجنون إذ سيطرت على أزيائها الريش والجلود والألوان الغريبة وقد عرضت فيفيان أزياءها ضمن جو مريب لا يخلو من الجماجم السوداء.

ساهم الثنائي فيفيان ويستوود ومالكوم بإدخال موضة البانك بين الشباب واستمرت هذه الموضة فترة طويلة بين أوساط الشباب، وهي طريقة معينة لارتداء الملابس، الإكسسورات وحتى قص الشعر وتسريحه. تعتبر فيفيان أن البانك هو رمز الثورية والانقلاب على كل ماهو معتاد ومعروف لدى مجتمعها، لذلك قررت أن تبتعد عن كل التصاميم التقليدية.

سنة 1981 أطلقت ويستوود أوّل مجموعة لها ضمن أسبوع الموضة اللندنيّ، هذه المجموعة التي حملت اسم "Pirate" وسنة 1990 أطلقت ويستوود أوّل مجموعة خاصّة بالملابس الرجالية وكان ذلك في ​فلورنسا​، لتنتخب سنة 1991 كمصمّمة العام البريطانيّة.

عام 2010، أطلقت ويستوود مجموعة من الأكسسوارات كدفاتر وكتب وحازت على الكثير من الجوائز العالمية.

فيفيان ويستوود مزجت حرية الرأي بتصاميمها الجريئة

بسبب شدة غرابة تصاميمها، اتهمها مالكوم بنشر الفُحش في المجتمع الإنكليزي المُحافظ، ولكن ذلك لم يهدد أفكار فيفيان ويستوود للحظة، وظلت متشبثة برأيها بأنها ترى ذلك ثورة.

وتحولت تصاميم فيفيان ويستوود إلى طريقة تعبير عن مواقفها السياسية، مستخدمة بذلك العديد من الألفاظ الفاحشة والصور والطبعات الفاحشة.

تعتبر فيفيان أن تصاميمها تعكس حرية التعبير عن الرأي من دون أي حدود.

​ريكاردو تيشي​ يتعاون مع فيفيان ويستوود وهذا ما كشفه

في شهر تموز الماضي أعلن المصمم ريكاردو تيشي أن تعاونه الأول مع هذه علامة بربري لن يكون إلا من خلال شراكة مع الأيقونة فيفيان ويستوود، وبالفعل هذا ما حصل، ومن المرجح أن يتم إطلاق المجموعة في الأيام المقبلة.

وقال ريكاردو آنذاك: "كانت فيفيان ويستوود من أوائل المصممين الذين جعلوني أحلم بأن أصبح مصمماً، وعندما بدأت العمل لأول مرة في بربري، عرفت أنها ستكون الفرصة المثالية لي للتعاون معها. فهي صاحبة أسلوب بريطاني فريد من نوعه، ألهم الكثيرين منا؛ وأنا فخور للغاية بهذه الشراكة القيّمة".