بعد الهجوم الحاد عليها بسبب حفل استقبال مولودتها.. شيماء علي ترد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:45 صباحاً -

شيماء علي

تعرضت الفنانة شيماء علي لموجة من الانتقادات والتعليقات السلبية بعد مشاركة متابعيها تفاصيل حفل استقبالها لضيوفها لتهنئتها بمولودتها الجديدة “الزين” في المستشفى، حيث اتهمها البعض بأنها بالغت في تحضيراتها بالبذخ والإسراف.

ونشرت “شيماء”، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” فيديو مصور لها، ردت من خلاله على الاتهامات، قائلة: “كل متابعيني القدامى عارفين إني عمري ما تفلسفت أو استعرضت مالي أو أغراضي أو أعمالي على حد”.

وأضافت: “طبعا هذا ردي على بعض الأشخاص اللي بيقولوا جابت عازفة تعزف فوق راس البيبي في المستشفى وشلون كده يوت.. أولا البيبي في الاستقبال ما ينزل يكون عند الممرضة”.

وتابعت: “ثاني شيء والأهم اللي كاتبين بذخ وإسراف.. أنتم تدرون قديش دافعة يمكن دافعة 100 دينار أو 50 دينار فقط.. ترى مو كل شي تشوفوا حلو وراقي وذوق معناته لازم يكون وايض غالي.. ترى في أشياء وايض رخيصة وتطلع راقية”.

واختتمت النجمة الكويتية بالقول: “اللي مقتدر والله عاطيه وقادر يسوي يسوي وعليه ألف عافية.. أنا مو أول واحدة ولا آخر واحدة سوت استقبال بشكل فخم وحلو.. وأما بنعمة ربك فحدث”.

ووضعت الفنانة شيماء علي مولوتها الثالثة، قبل أيام قليلة، وأطلقت عليها اسم “الزين”، وتلقت العديد من التهاني والتبريكات من جمهورها ومن زملائها في الوسط الفني.

وخاضت شيماء علي، الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “روتين”، بطولة مها محمد، وناصر عباس، وغدير السبتي، وشيماء علي، وهند البلوشي، ومحمد المنصور، وخالد أمين، وأحمد السلمان، ومن تأليف علي دوحان، وإخراج عيسى ذياب.