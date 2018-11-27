بيرين سآت في عشاء عمل مع صديقتها بأحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» في أحدث ظهور لها خلال خروجها من أحد المقاهي.

بيرين كانت في لقاء خاص جمعها بصديقتها الفنانة بلجيم بيجلين، حيث احتسى الثنائي القهوة، وبالطبع كان مسلسلهما الجديد على رأس قائمة أحاديثهما، حيث تعود بيرين سآت للشاشة بعد طول غياب بعمل ضخم من إنتاج شركة«Netflix» العالمية.

مسلسل «السلطانة كوسيم» في موسمه الأول، كان آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت التي اعتذرت عن تقديم الموسم الثاني منه، لتقدمه الفنانة التركية نورجول يشيلجاي بدلاً عنها، لعدم رغبتها في الظهور بعمر أكبر من عمرها، بالإضافة إلى نسب المشاهدة المنخفضة للمسلسل بموسمه الأول.

من ناحية أخرى، ظهرت بيرين سآت في أحدث كليبات زوجها مغني البوب التركي كينان دوغلو، لأغنية بعنوان «Issız Ada» وذلك ضمن مشاهد راقصة عفوية، الأمر الذي نفى ما اثير مؤخراً حول انفصال الزوجين.

يُذكر أن بيرين سآت احتفلت بزفافها على المغني التركي كينان دوغلو بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم 29 يوليو 2014 بعد قصة حب جمعتهما.