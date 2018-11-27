انفصال النجمة التركية بورتشين تيرزي أوغلو عن حبيبها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

الغت النجمة التركية بورتشين تيرزي أوغلو متابعتها لكل حسابات حبيبها الفنان إيلكر كاليلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اثبت صحة ما اثير مؤخراً حول انفصالهما عاطفياُ.

خبر انفصال بورتشين عن إيلكر صدم محبي الثنائي، حيث كان ينتظر فانز النجمين تحديد موعد زواجهما، خاصة أن قصة حبهما وُلدت على الشاشة خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «بويراز كارايل»، الذي حقق نجاحاً قوياً منذ بداية عرضه عام 2015.

يُذكر أن إيلكر هو الحبيب الثاني في حياة بورتشين التي سبق وتزوجت من النجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» عام 2008 بعد وقوعهما في حب بعضهما خلال تصوير مسلسل «العاصفة»، إلا أنهما صدما الجميع بإعلان طلاقهما رسمياً عام 2014 بعد زواج دام 6 سنوات لم يثمر عن أطفال، ليحتفل مراد يلدريم بعد عامين على انفصاله منها بزفافه على ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني ديسمبر 2016.

من ناحية أخرى، تشارك بورتشين تيرزي أوغلو حالياً في بطولة مسلسل «الحامي» أمام الفنان التركي شآتاي أولسوي في موسمه الثاني، وهو أول مسلسل تركي من إنتاج شركة «Netflix» العالمية.