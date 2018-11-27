مؤتمر صحفى للمطربة الجزائرية سعاد ماسي للإعلان عن تفاصيل حفلها بالقاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الحفل الذى ستقدمه المطربه الجزائريه سعاد ماسي، وذلك داخل فندق شيراتون القاهرة.

الفنانة الجزائرية عبرت عن سعادتها الشديدة بالجمهور المصرى الذى يتذوق الفن ويقدره، لافتة إلى أنها تسعى للتجاوب مع الجمهور في الحفلات، وأنها تحب الموسيقى المرتبطة بالروح.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور مجموعة من الإعلاميين والقنوات الفضائية، كما حضر الموسيقار جورج كلتا، ومندوب الشركة المنظمه للحفل محمود يوسف.

وتستعد الفنانة سعاد ماسي، لإقامة حفلًا غنائيا كبيرا على مسرح “الماركيه” بـ”كايرو فيستيڤال سيتي” يوم 28 نوفمبر، وذلك في أولى حفلات مشروع The Orchestral Selections المقدم من “صوت ميوزيك”، وتهدي الفنانة الجزائرية جمهورها في مصر أغنتنين جديدتين لأول مرة خلال الحفل.

وتطلق “صوت للإنتاج الموسيقي والتنظيم” هذا المشروع، الذي يدمج بين الأغاني الحديثة وأنغام الأوركسترا الأصيلة، ليخلق تجربة موسيقية فريدة من نوعها لكل محبي الحفلات الكلاسيكية المختلفة.