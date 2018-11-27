سامح الصريطي يوضح تفاصيل الحكم على والده بالإعدام مرتين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري سامح الصريطي، أسباب الحكم بالإعدام على والده مرتين وذلك للمرة الأولى.

سامح الصريطي، قال خلال لقائه في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمذاع عبر فضائية cbc: «والدي ولد في عام 1898، وشارك في ثورة 19، ووقتها تلقى رصاصتين في قدميه، وكانتا تقريبًا في نفس المكان».

وأضاف: «وحكم على والدي مرتين بالإعدام من الإنجليز، الأولى قامت جدته ببيع قطعة أرض ودفع مبلغ 100 جنيه كفدية له حتى لا يحكم عليه بالإعدام، وكان ذلك مبلغًا كبيرًا جدًا وقتها».

وتابع: «في المرة الثانية حكم عليه بالإعدام، بسبب حادث في قطار الإنجليز، وقبل تنفيذ الحكم بوقت قليل كان يقرأ قصة بوليسية وفجأة دخل عليه ضابط إنجليزي وركله بقدمه فقام والده ونهره، لأنه لم يعد يخشى شيئًا وقتها فهو ميت لا محالة ولكن يموت بكرامة، وبعدها فوجئ بالإفراج عنه حتى دون معرفة السبب».

وأكد أن والده بعد الإفراج عنه، غادر بلدته الشرقية واتجها إلى القاهرة مشيًا على قدميه حتى لا يعرض عائلته لمصاريف أخرى.