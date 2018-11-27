بعد غياب عن السوشيال ميديا.. شيري عادل تعود بلوك مبهر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

اختفت الفنانة المصرية شيري عادل عن السوشيال ميديا طوال الشهور الماضية، وبعد زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود.

شيري شاركت محبيها في صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة، ووضعت ماكياج جعلها تبدو أكثر إشراقا وجمالا.

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي نشرتها، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات، وتساءل الفانز عن سر تغيبها عن جمهورها.

شيري عادل ابتعدت عن الأضواء منذ زواجها من معز مسعود، وانتشار شائعة طلاقهما، وكما أن البعض قال إن شيري تخطط لاعتزال الفن في القريب العاجل.

الفنانة المصرية من المقرر أن تقوم بمشاركة الفنان أكرم حسني بطولة مسلسل «اسمه إيه»، ولكن لم يتم الانتهاء إلا من كتابة 10 حلقات فقط.

شيري عادل أعلن خبر زواجها من معز مسعود في شهر يوليو الماضي، ولكن تم زواجهما قبل ذلك بأشهر، وبدأت قصة حبهما أثناء تصوير مسلسل «السهام المارقة»، واتهم البعض شيري بالتسبب في طلاق معز لزوجته، ولكنه قال إن الطلاق تم قبل زواجه منها.