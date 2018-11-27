منة فضالي تغير لون شعرها للمرة الثالثة.. هل يليق بها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنانة المصرية منة فضالي أصبحت تعاني من هوس جديد وهو لون شعرها، والذي تقوم يتغيير لونه كل أسبوعين تقريبا.

منة فضالي شاركت محبيها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، بصور جديدة لها مع مصفف الشعر الخاص بها، وقامت منه بتغيير لون شعرها للأشقر الفاتح الثلجي.

منة طلبت رأي جمهورها في اللون الجديد، وحازت صورها على إعجاب جمهورها الذي تغزل في جمالها، ورأى أن اللون يزيد من أنوثتها.

منة فضالي غيرت لون شعرها من الأسود إلى البني، ثم اختارت الأشقر الغامق بعد ذلك، وجاءت كل تلك التغييرات خلال الأشهر القليلة الماضية.

منة تقوم حاليا بتصوير فيلم «زنزانة 7»، مع أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، ومايا نصري، علا غانم، وإيهاب فهمي، وتقول منة إن الفيلم سيكون فارق بالنسبة لها.

منة فضالي كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «بيت السلايف» مع الفنانة بوسي، طارق صبري، عبير صبري، كما تشارك في الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، مع الفنان جمال سليمان، منى عبدالغني، وصابرين.