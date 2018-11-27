شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاع تصور "قابل للكسر" فى أحد كافيهات مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة حنان مطاوع مشاهدها فى فيلمها الجديد "قابل للكسر"، فى أحد كافيهات مصر الجديدة، حيث تجمع المشاهد بينها وبين الفنانة رانيا شاهين وفاطمة عادل وعصام نجاتى، للمخرج أحمد رشوان.

وتجسد حنان مطاوع شخصية فتاة أرستقراطية ومثقفة، حيث انتهت من تصوير أسبوعين تصوير، وينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام السينما المستقلة، والتي اعتاد المخرج أحمد رشوان على تقديمها للسينما.

وتدور أحداثه فى قصة بسيطة بعيدًا عن التعقيد عن حياة بنت ودخولها فى قصة حب، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم فى أكثر من مهرجان بعد الانتهاء منه وتجهيزه للعرض رغم أن صناعه يرفضون أن يطلق عليه فيلم "مهرجانات".

ومن ناحية أخرى، تعمل حنان مطاوع على تصوير مشاهدها فى فيلم "يوم مصرى" الذى يجمعها مع الفنان خالد النبوى، وأحمد الفيشاوى ومحمد عادل ودرة وخالد سرحان، وهو من تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة، ومن يتواجدون فيه من دراويش السيدة بالإضافة للبلطجية.