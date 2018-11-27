اردوغان يغرد بالعربي وتميم يرد عليه بالتركي!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:05 صباحاً -
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والامير القطري تميم بن حمد
تبادل كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التحية عبر “تويتر”، مساء اليوم الإثنين.
وكتب الرئيس أردوغان تغريدة على “تويتر” باللغة العربية، جاء فيها: “أهلا بأخي سمو الأمير في إسطنبول”.
ورد الأمير تميم على أردوغان بالتركية: “أخي رئيس الجمهورية، تغمرني سعادة كبيرة بلقائكم”.
وجاء ترحيب أمير قطر والرئيس التركي ببعضهما البعض، قبل ترأسهما، امس الإثنين، الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر، في مدينة إسطنبول.
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