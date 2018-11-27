شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين النوستالجيا والتكنولوجيا.. اعرف التشابه بين فيلمى Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Lion King التريلر الرسمى للفيلم الذى ينتظره الجماهير فى 19 يولويو القادم والذى حقق 34 مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط من طرحه. الفيلم يستخدم تكنولوجيا فائقة لتجسيده إلى الحقيقة حيث يشاهده الجماهير وكأنه قصة تحدث فى الغابة بشكل حقيقى وهو يعكس فيلم الأنيمشن The Lion King الذى تم انتاجه فى 1994. ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

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