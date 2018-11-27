عمرو اديب تعليقا على زيارة الامير محمد بن سلمان الى مصر: “هناك اصرار على حصار هذا الرجل”

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً -
قال الإعلامي عمرو أديب، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بلده الثاني مصر، مشيرًا إلى أن هناك إصرار لحصار بن سلمان إعلاميا، وأن زيارته لعدد من الدول لتغطية أمر ما.
وأشار “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الإثنين، إلى أن ولي العهد السعودي يقوم بزياراته التقليدية، منوها بأن هناك زيارات لولي العهد السعودي إلى مصر يعلن عنها، وزيارات كثيرة له للقاهرة لا يعلن عنها.
وأضاف، “الإعلام المصري بيقول لولي العهد السعودي أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني مصر”.
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