كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً -

زوجة تطلب من زوجها كتابة شيك لتتباهى به في واتساب.. ثم تقدمه للتنفيذ

روى قانوني قصة قضية طريفة نظرتها محكمة التنفيذ في المملكة مؤخراً، لامرأة أقدمت على رفع قضية تنفيذ ضد زوجها تطالبه بسداد 900 ألف ريال.

وقال القانوني في تفاصيل وملابسات القصة، إن الزوجة كانت قد طلبت من زوجها كتابة شيك لها بمبلغ مالي لكي تصوره وترسله لجروب الواتس الخاص بأخوتها كنوع من التباهي وما إلى غير ذلك، ليفاجأ الزوج بعد فترة بأنها رفعت قضية ضده لتنفيذ الشيك ومطالبته بسداده.

وأضاف أن الزوج حاول توضيح الأمر للقاضي بأن الأمر ما كان إلا مزاح بينه وبين زوجته، إضافة إلى أن التوقيع ليس توقيع البنك الخاص به لكي يحق لها صرفه، إلا أن القاضي أقر بصحة الشيك وقانونيته وطالبه بسداد الشيك لزوجته.