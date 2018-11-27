شاهدوا الفنانة أمل العنبري تكشف السر وراء تسميتها بـ “كيم كارداشيان العرب”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً -

علقت الفنانة البحرينية، أمل العنبري، على تشبيه الكثير من متابعيها لها، بـ” “كيم كارداشيان العرب”، وقالت إن جسمها العربي يشبهها بشكل كبير.

وأضافت العنبري خلال لقاء تلفزيوني، أن جسمها مثل أجسام العرب تتميز بخصر بنفس خصر العرب وهذا شيء جميل فكلنا نطمح يكون عندنا خصر صغير.