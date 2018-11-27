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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً -
علقت الفنانة البحرينية، أمل العنبري، على تشبيه الكثير من متابعيها لها، بـ” “كيم كارداشيان العرب”، وقالت إن جسمها العربي يشبهها بشكل كبير.
وأضافت العنبري خلال لقاء تلفزيوني، أن جسمها مثل أجسام العرب تتميز بخصر بنفس خصر العرب وهذا شيء جميل فكلنا نطمح يكون عندنا خصر صغير.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا الفنانة أمل العنبري تكشف السر وراء تسميتها بـ “كيم كارداشيان العرب” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .