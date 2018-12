شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد ماسى تغنى أغنية مصرية فى حفلها بالقاهرة الجديدة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الجزائرية سعاد ماسى لإحياء حفل غنائى بالقاهرة الجديدة يوم الأربعاء، الموافق 28 نوفمبر الجاري، وتعمل حالياً على التجهيز للحفل الذى يترقبه محبيها من مصر، خاصة وأنها تجهز أكثر من مفاجأة لهم فى الحفل.

ومن المقرر أن تغنى سعاد ماسى لأول مرة قصيدة "أجمل حب" للشاعر محمود درويش عن الحب و السلام، بالإضافة لقصيدة من الشعر العباسي للشاعر بهاء الدين زهير، كما تغني أغنية جديدة باللهجة المصرية من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان خالد عز اضافة إلى أغنية ثانية.

الحفل هو الأول فى مشروع " The Best of Sound Massi Orchestral Selection" ، بمشاركة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة، والذى يقدم مشروع أفضل ما غنت سعاد ماسي" دمج بين الأغاني الحديثة وأنغام الأوركسترا الأصيلة.