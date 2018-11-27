شكرا لقرائتكم خبر عن شوفوا وسامته.. كيف أصبح ابن هنا شيحة بعدما كبر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يحتفى الآباء بأبنائهم فى المناسبات المختلفة وسط الأهل والأصدقاء، وتكون الفرحة بهم أكبر عندما يتقدمون فى العمر متجاوزين مرحلة الطفولة وصولًا إلى الشباب، ومن وسائل التعبير عن السعادة بتطور ونمو الأبناء، التقاط الصور الفوتوغرافية معهم خلال مراحلهم العمرية المختلفة.



هنا شيحة وابنها آدم العوامرى

ويكون الاهتمام عامًا ومتزايدًا بنمو وكبر الأطفال خاصة إذا كان هذا الطفل ابن لفنان أو فنانة من نجوم السينما والتليفزيون، حيث يهتم الجمهور كثيرًا بمتابعة التطورات التى تحدث لهؤلاء الأطفال، ومقارنة وسامتهم بآبائهم، وتلمس تلك الحالة بشكل ملحوظ مع الفنانين أصحاب الجماهيرية الواسعة، واللذين يحظون بحب كبير لدى الجمهور.



هنا شيحة مع ابنها آدم العوامرى أثناء طفولته

وفى هذا الإطار، نشرت الفنانة هنا شيحة، عدة صور تجمعها بابنها أدم العوامرى، وهو ابنها من زوجها السابق مهندس الديكور فوزى العوامرى، وظهرت هنا شيحة، مع ابنها فى مراحل عمره المختلفة، وعلقت على الصور "شمسى المشرقة وملاكى.. يباركك الله ويبقيك أمنًا دائمًا".



ابن هنا شيحة بعد ما كبر